Mangia un uovo rosso e finisce ricoverato in ospedale | “Sono infettato da pseudomonas”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un utente su TikTok è diventato virale per averto undi colore. La ‘popolarità’ però ha portato con sé un evento negativo, sopraggiunto dopo aver assaggiato l’avariato alimento. La tonalità era infatti insolita ma lui, “per ridere”, ha deciso di accendere la videocamera e riprende tutta la fase di preparazione del cibo. Sfidando la sorte e gli effetti collaterali, l’uomo ha deciso di assaggiare l’ed è finito in. Sulla questione è intervenuto un noto divulgatore scientifico del web che, in risposta al video pubblicato dall’utente, ha dato le motivazioni del perché l’alimento presentasse quell’insolita colorazione. “Lo fa per ridere e mi viene da piangere perché cisempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un ...