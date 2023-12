Manchester United | Ten Hag vacilla | “Lo spogliatoio non lo segue più”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Staccatissimi dai primi posti in Premier e quasi fuori dalla Champions League i Red Devils sono allo sbando: secondo SkySports non ci sarebbe più feeling tra il gruppo e il tecnico olandese

Altre News in Rete:

Inter, Ausilio: 'Il mercato di gennaio non ci piace, ecco chi ha la priorità sui rinnovi'

'Onana all'Inter ha fatto molto bene, ora non conosco la situazione al. Sommer non arriva per caso, lo seguivano già da tempo e in passato eravamo stati vicini. E' stata ...

Juve, ecco il prezzo per il doppio colpo dal Manchester United Calciomercato.com

Manchester United, la resa di Neville: “Non lo guarderò più, sono sfiduciato” ItaSportPress

Occasione Van De Beek: lascia lo United in prestito. A gennaio sarà in Serie A

e, anche se nel 2019-20 il suo talento ha brillato un po' di meno, il Manchester United lo ha acquistato per 39 milioni pensando di rinforzare la squadra sul suo talento. L'acquisto dell'olandese da ...

Calcio, in auto a Manchester con il pass di un morto. Multa e disonore per l'ex laziale Morrison

Utilizzava il badge per usufruire del parcheggio riservato ai disabili Ravel Morrison, e pensava di poter farla franca, ma alla fine il calciatore inglese di nascita ma naturalizzato giamaicano, è ...