Manchester United | prossima settimana ufficialità passaggio 25% quote a Ineos Group

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In seguito all’accordo raggiunto traedper il rilevamento del 25% delledei Red Devils, per una cifra attorno agli 1,4 miliardi di euro, da parte della società del magnate britannico Jim Ratcliffe, è attesa per lal’deldelle. Il nuovo socio avrà diritto a due posti nel consiglio direttivo del club. SportFace.

Altre News in Rete:

Wall Street: apertura in calo (S&P - 0,77%), in settimana focus su occupazione - 2

Il titolo delguadagna lo 0,3%, dopo che i media britannici hanno scritto che la societa', la prossima settimana, annuncera' il passaggio del 25% delle quote azionarie al ...

Manchester United di nuovo ko contro una big: statistica horror per Ten Hag ItaSportPress

Newcastle-Manchester United 1-0, gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Manchester City-Tottenham, l'arbitro Hooper non verrà fermato dopo l'errore

Hooper era già stato designato per la sfida tra Sheffield United e Liverpool, in programma mercoledì sera, e sarà regolarmente in campo a Bramall Lane. Cosa era successo: la ricostruzione L'episodio ...

Pagina 2 | Haaland ancora furioso per il fischio: "L'unica cosa che mi ha fatto sorridere"

Incredibile errore dell'arbitro Hooper in Manchester City-Tottenham. L'attaccante, furente per l'accaduto, nel day after riesce però a scherzarci su ...