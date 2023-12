Manchester United – Chelsea – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Due titani vacillanti del gioco inglese si incontrano in un incontro infrasettimanale all’Old Trafford mercoledì 6 dicembre sera:rinnovano le ostilità in un’appetitosa sfida di Premier League. I Red Devils sono stati sconfitti per 1-0 dal Newcastlenel fine settimana, mentre gli uomini di Mauricio Pochettino hanno ritrovato l’orgoglio blu sconfiggendo il Brighton & Hove Albion per 3-2. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreI problemi di infortunio del Manin questa stagione ...