Mamma e papà da Filippo | Non sei solo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Abbraccio e lacrime. Lui: "So che non potrete perdonarmi". Il padre di Giulia: "Parlerò al funerale"

Altre News in Rete:

I TIGNOSI - Benvenuta Carlotta! (VIDEO)

... è finalmente venuta al mondo la piccola nipotina di Federico e non potevamo non darle il benvenuto in questa famiglia di tignosi facendo i migliori auguri allaTatiana e alAntonio per il ...

Sinner si ricarica da mamma e papà. E in Val Pusteria «tutti lo ... Alto Adige