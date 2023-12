Malattia di Alzheimer | il ruolo fondamentale della ricerca | cosa possiamo fare

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladi, infatti, colpisce in Italia più di 600mila persone e, causa l’invecchiamentopopolazione, il dato è destinato a salire. Nel 2050 si stima che, a livello globale, saranno colpiti più di 130 milioni di individui. Un ciclamino per sostenere lacontro l’Per questo laper trovare nuove cure contro ladi. Ma laha bisogno di sostegno. Da qui la campagna “Non ti scordar di Te” con cui Coop, dal 2016, ha promosso diverse iniziative sul territorio con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di Airalzh Onlus escientifica. Fino al 13 Dicembre 2023, in tutti i supermercati ed ...