Make Italy Green - Energia in movimento | una campagna di sensibilizzazione che riguarda tutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Oggi le energie rinnovabili sono al centro del dibattito, sia per il loro contributo nella riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e di emissioni di CO2 in atmosfera, sia per ciò che concerne l’indipendenza energetica del Paese. Energie rinnovabili: con maggiore consapevolezza e con il...

Altre News in Rete:

Adce Awards, Leo Burnett Italia vince il Grand Prix con lo spot "No Grey" per Fiat

On 'The Floating Boat -Green'; Taxfreefilm per Omega 'Quality Campaign'; Wunderman Thompson per WindTre 'Voice Girl Gamers'.

E.ON, Make Italy Greeen: uniti per la sostenibilità TGCOM

Liceo del Made in Italy al via, ecco il primo piano formativo Il Sole 24 ORE

Mercato dell'auto in Italia: i numeri del mese di novembre 2023

Ancora un segno positivo per il mercato italiano dell'auto, che ha chiuso il mese di novembre con un +16.2%. Ci sono altri numeri importanti: durante il mese appena passato il mercato italiano ...

E.ON, Make Italy Greeen: uniti per la sostenibilità

E.ON, da tempo impegnata per sensibilizzare cittadini, istituzioni e aziende sul tema della sostenibilità, prosegue la sua mission con la campagna Make Italy Green - Energia in movimento ...