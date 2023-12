Altre News in Rete:

Maduro vince il referendum sulla Guyana. L'America del Sud sta per scoppiare

e il referendum per annettere la Guyana. Soffia aria di guerra in America Latina La mossa di Nicolàsrischia di far scoppiare un nuovo fronte di guerra , il presidente del Venezuela ha indetto un referendum in Guyana per annettere il ricco stato confinante al Paese che governa. Le votazioni ...

Maduro vince il referendum sull'annessione di parte della Guayana Esequiba AGI - Agenzia Italia

Maduro vince il referendum per l’annessione al Venezuela di una ricca regione della Guyana Linkiesta.it

Venezuela, Maduro vince il referendum sulla Guyana. Ora spunta lo spettro di una guerra

Il referendum svoltosi in Venezuela sul futuro dell'Esequibo si è concluso con una vittoria schiacciante del sì. La leadership venezuelana ha incassato l'appoggio popolare e questo potrebbe spingere C ...

Tensione in America Latina, sul futuro dell’Esequibo vince il “sì” in Venezuela

“Con la schiacciante vittoria nel referendum sull’Esequibo abbiamo dato i primi passi per una nuova tappa storica” nel contenzioso esistente con la Guyana, ha dichiarato stanotte il presidente ...