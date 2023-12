Maduro vince il referendum per l’annessione al Venezuela di una ricca regione della Guyana

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) «Una vittoria storica». Il presidenteno Nicolásha festeggiato con dichiarazioni roboanti la vittoria alperal territorio nazionaleGuayana Esequiba,, un piccolo stato a est del Paese con soli 800mila abitanti. Un appuntamento elettorale su cui il presidente autoritario aveva puntato tutte le carte, lanciandosi in una sfida che accende un nuovo focolaio di tensioni in America Latina. La Guayana Esequiba è un territorio di 160 mila chilometri quadrati ricco di petrolio e risorse naturali, che ilrivendica come proprio da circa due secoli. Ilera considerato un tentativo didi aumentare la propria popolarità ...