M O | Borrell su Gaza | un orrore non giustifica un altro orrore

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Bruxelles, 4 dic. (askanews) – I bombardamenti israeliani in corso a, con migliaia di vittime civili, sono “una carneficina” come lo sono stati gli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre scorso, e “unnon puòrne un”. Lo ha detto questo pomeriggio a Parigi l’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep, parlando al 25esimo Forum dell’Ue e delle Ong sui Diritti umani. “Continuano – ha detto– i terribili sviluppi in Israele e in Palestina, cominciati con l’attentato terroristico che ha ucciso 1.200 persone, e la cattura di 200 ostaggi” in Israele: “Sicuramente un atto di terrore contro civili indifesi: è stata una carneficina. Ma – ha puntualizzato l’Alto Rappresentante – quella a cui stiamo ...