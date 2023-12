L' utilizzo è stato mostruoso | dobbiamo fermarci | Bassetti | cosa c' è dietro alle nuove polmoniti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La nuova polmonite cinese, il mycoplasma pneumoniae, è arrivata anche in Europa. E in Italia: i primi casi sono stati segnalati a Perugia. E memori degli anni del Covid, ecco che cresce la paura. A fare il punto sulla situazione, tranquillizzando sugli scenari, ecco Matteo, l'infettivologo intervenuto a Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7, "Quello che sta succedendo in Cina è molto semplice: è il primo anno senza restrizioni, dunque i virus di stagione e lo stesso Covid, sommato alla nuova polmonite, stanno in qualche modo diffondendosi. Poi la Cina non è così organizzata sul territorio: se i bimbi hanno un problema li portano in ospedale. Non c'è da aver paura: non c'è un nuovo virus, non c'è un problema", rimarca l'esperto genovese. "In Europa aumentano i casi di mycoplasma, che è la più frequente causa di polmonite. C'è sempre ...