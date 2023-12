Luoghi Letterari Veneto alla Fiera Più Libri più Liberi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (askanews) – Mercoledì 6 Dicembre alle ore 14,45 presso la cornice de La Nuvola di Fuksas in Via Asia, 40 all’Eur si terrà la presentazione del progetto culturale di residenzee “” nell’ambito dellaPiùpiù. Un progetto che mira a promuovere a livello nazionale territori sconosciuti attraverso la letteratura. I piccoli paesi sono l’ossatura dell’Italia, per questo ricchissimi di possibilità ancora inespresse. Il progetto inè stato un successo, terza edizione dopo Sardegna e Piemonte. Quali prospettive economiche, sociali e culturali possono produrre? Scrittori che vengono catapultati in una piccola realtà, vivendo nel ...