Lumino votivo e petali neri davanti casa e posto lavoro ex | arrestato stalker

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cancello ed Arnone. Lasciato dalla fidanzata, ha iniziato a perseguitarla tempestandola di chiamate e messaggi farneticanti, seguendola e appostandosi nei luoghi frequentati dalla donna, arrivando a lasciarle pochi giorni fa fuori al negozio dove lavora unrosso e fuori all’abitazione deidi rosae un’immagine di San Michele Arcangelo. Per questi motivi un 32enne di Cancello e Arnone è statodai carabinieri e condotto in carcere per il reato di stalking su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Determinante per l’avvio delle indagini coordinate dalla Procura sammaritana (Procuratore Pierpaolo Bruni) la denuncia presentata dalla vittima, stanca di subire le attenzioni morbose e costanti dello, iniziate dopo che lei aveva ...