L’Ue discrimina le ong palestinesi | niente soldi perché ‘aiutate i terroristi’ Ma non ci sono prove

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Amnesty International e altre 95 organizzazioni hanno reso pubblica una lettera inviata all’Unione europea e ai suoi Stati membri, in cui esprimono preoccupazione per gli annunci della Commissione europea e di alcuni Stati che ne fanno parte di limitare i finanziamenti alle organizzazioniper i diritti umani: provvedimentitori che avrebbero un impatto negativo sulla situazione dei diritti umani e minerebbero ulteriormente la credibilità di un’Unione europea auto-proclamatasi paladina dei diritti umani. Alcuni Stati europei – tra i quali Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Svizzera – e la Commissione europea hanno adottato provvedimenti, in alcuni casi anche prima del 7 ottobre, per sospendere o limitare i finanziamenti alle organizzazioni della società civile palestinese sulla base dell’indimostrata accusa secondo la quale ...