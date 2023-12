L’Ucraina in crisi | la Russia può vincere la guerra?

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo quasi due anni di combattimenti ininterrotti lain Ucraina è ormai entrata in una fase di stallo. È tornato l’inverno, la popolazione è stremata, così come i soldati, al fronte da troppo tempo. La popolarità del presidente Zelensky è in calo. Secondo il settimanale inglese The Economist, c’è per la prima volta la concreta possibilità che gli invasori russi alla fine prevalgano. “Dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie” ha dichiarato il Segretario della NATO, Jens Stoltenberg alla Tv tedesca Ard. “Le guerre si sviluppano per fasi, ma dobbiamo stare al fianco delnella buona e nella cattiva sorte“. “Le guerre sono intrinsecamente imprevedibili” ha aggiunto. “L’unica cosa che sappiamo è che più sosteniamo, più velocemente questafinirà“. Tuttavia “gli eventi intorno al ...