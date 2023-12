(Di lunedì 4 dicembre 2023) Udinese - Hellas Verona è terminata con un rocambolesco 3 - 3, ma a colpire è stato il gol didel momentaneo 3 - 2 per i friuliani. L'attaccante ha punito Montipò su assist di Thauvin, con un ...

Altre News in Rete:

Lucca come Ronaldo La somiglianza del gol è impressionante

Udinese - Hellas Verona è terminata con un rocambolesco 3 - 3, ma a colpire è stato il gol didel momentaneo 3 - 2 per i friuliani. L'attaccante ha punito Montipò su assist di Thauvin, con un gesto tecnico di livello che ha ricordato Ronaldo ...

Lucca come Ronaldo La somiglianza del gol è impressionante Corriere dello Sport

Pagelle Udinese-Verona 3-3, voti Serie A: Lucca e Ngonge scatenati, Amione disastroso calcio.oasport.it

Il Desco 2023: un’occasione imperdibile per riscoprire il gusto della tradizione toscana

Il Desco si svolge a Lucca nei primi due fine settimana di dicembre. La mostra mercato è aperta dalle 10:00 alle 20:00, e l'ingresso è gratuito. Il Desco è un'occasione imperdibile per gli ...

Fumettibrutti porta a "Il Tempo Ritrovato" il suo ultimo graphic novel

Fenomeno editoriale del fumetto alternativo italiano e attivista, Fumettibrutti sarà a Ravenna per parlare del suo ultimo graphic novel "La separazione del maschio" (Feltrinelli Comics), realizzato co ...