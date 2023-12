LUCARELLI PARLA DI GUARDÌ? IL BRUTTO RICORDO DEL PROVINO CON “L’ANZIANO SIGNORE”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Michele, il grande regista e autore tv, è al centro delle cronache per un servizio delle Iene su vecchi fuori onda per i quali il patron dei Fatti Vostri e di tanti successi Rai si scusò a suo tempo. Nel racconto irrompe una inedita testimonianza di Selvaggia. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ricorda unche per le modalità con cui venne gestito fu il suo ultimo. Nel frattempo facevo provini. Ce ne fu uno dopo il quale smisi di fare provini.della tv che in questi giorni è al centro delle cronache metteva le ragazze tutte in fila. Decine di ragazze erano lì per un semplice ruolo di figurante che doveva sedere a un tavolo. Ci guardava in volto a una a una senza dirci una parola. Col ditino indicava da che parte dovevi ...