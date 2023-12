Love Actually | oggi il regista Richard Curtis considera la scena dei cartelli “un po’ strana”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E’ uno dei film più conosciuti degli ultimi 20 anni (li compie proprio quest’anno):è una commedia romantica, un film corale diretto dacon dieci storie, dieci protagonisti inglesi molto diversi tra loro e una sola cosa in comune, il periodo natalizio. Nel cast attori come Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson e molti altri. Dicevamo, uno dei film più famosi con unache è sicuramente più celebre del film stesso, imitatissima e conosciuta anche da chi non conosce il titolo della pellicola: la“dei”, quella in cui Mark (Andrew Lincoln) si presenta alla porta di Juliet (Keira Knightley), moglie del suo migliore amico, e le confessa il suo amore con diversiche mostra in ...

