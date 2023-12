Lovaglio | 22 mesi per salvare Mps Vale 4-5 mld | ma ora chi la comprerà?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da quando è diventato amministratore delegato di Monte Paschi, Luigiha trascorso poco tempo a Siena e in Toscana, a eccezione degli impegni di lavoro. Non per mancanza di affetto verso la città e il territorio, ma piuttosto perché la storia e l'identità senese hanno permeato così profondamente la banca da rendere quasi invisibili i confini tra vita professionale e personale. Questa completa identificazione, se da un lato ha influenzato positivamente la storia della banca, dall'altro ha presentato sfide significative per, specialmente quando si trattava di prendere decisioni difficili per il risanamento della banca. Lo riporta l'Economia del Corriere. Segui su affaritaliani.it

Altre News in Rete:

Mps, i 22 mesi di Lovaglio che hanno ridato vita a Siena. Ma chi la compra

Mps, i 22die il futuro Da quando è diventato amministratore delegato di Monte Paschi, Luigiha trascorso poco tempo a Siena e in Toscana , a eccezione degli impegni di lavoro. Non per ...

Mps, i 22 mesi di Lovaglio che hanno ridato vita a Siena. Ma chi la ... Affaritaliani.it

Sul Montepaschi il Mef ha già perso 1,8 miliardi la Repubblica

Mps, i 22 mesi di Lovaglio che hanno ridato vita a Siena. Ma chi la compra

Da quando è diventato amministratore delegato di Monte Paschi, Luigi Lovaglio ha trascorso poco tempo a Siena e in Toscana, a eccezione degli impegni di lavoro. Non per mancanza di affetto verso la ...

Mps, gli analisti stimano le vittorie in tribunale: 200 milioni da Profumo-Viola e Alken. Ed è solo l’inizio

La Borsa di Milano rimane la migliore tra le Piazze europee con un lieve +0,3%, grazie agli acquisti su Mps (+2,9%) seguita da Intesa Sanpaolo (+1,4%). Moncler (-1,2%)… Leggi ...