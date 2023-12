Lollobrigida | Renzi | a gennaio presento la mozione di sfiducia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (askanews) – Matteoè pronto a presentare unadicontro il ministro Francescoper la vicenda del treno fermato a Ciampino. Il leader di Iv lo ha detto parlando a ‘L’aria che tira’ su La7. “Noi non abbiamo ricevuto risposte (all’interrogazione presentata, ndr), ma dico da subito che se le risposte non ci convinceranno, se sarà confermato ciò che abbiamo scritto nell’interrogazione e Salvini non lo smentirà, noi afaremo unadiindividuale contro”. La, ha precisato, verrà presentata “quand’anche rimanessimo da soli, perchéè l’uomo che fa gli accordi col Pd e con i 5 stelle, che lo difendono sempre”. Ha ...