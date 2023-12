LOL 4 | Prime Video svela il cast

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 4 dicembre 2023)hato oggi i nomi dei protagonisti della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La novità di quest’anno sarà anche la presenza di un aspirante comico, vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. LOL: Chi ride è fuori S4 è l’ultima novità per i clienti Amazon, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, ...