Lo Special One delle provocazioni | Mourinho rilascia interviste in portoghese La polemica sul nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ora la colpa non èsue parole, ma di come vengono interpretate. Dalle manette alla ‘prostituzione intellettuale’, si rinnova la listainvenzioni comunicative di José. LoOneadesso si è inventato lein. “Parlo inperché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti”, ha esordito il tecnico della Roma davanti ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria dei giallorossi per 2 a 1 sul campo del Sassuolo. “Quando ho parlato di stabilità emotiva, ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per poter rendere ai massimi livelli”. Un chiaro riferimento alle sue parole alla vigilia del match, quando in ...