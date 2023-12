Altre News in Rete:

Vaga nei corridoi di un Hotel con un coltello in mano, arrestata 31enne livornese

26 novembre 2023 -nei corridoi di un Hotel con un coltello in mano, arrestata 31enne livornese I Carabinieri NOR dihanno arrestato una 31enne livornese per resistenza a pubblico ...

Livorno: vaga per strada impugnando martello di quasi mezzo metro. Denunciato Firenze Post

Livorno, vaga nei corridoi dell'hotel con un coltello a serramanico ... Il Tirreno

Livorno: vaga per strada impugnando martello di quasi mezzo metro. Denunciato

Paura nel centro di Livorno. Un uomo di 54 anni, livornese, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere ...

Vaga nei corridoi di un Hotel con un coltello in mano, arrestata 31enne livornese

I Carabinieri NOR di Livorno hanno arrestato una 31enne livornese per resistenza a pubblico ufficiale denunciandola altresì per porto abusivo di armi e minaccia. Gli eventi si sono verificati in via G ...