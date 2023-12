LIVE Torino-Atalanta sull'1-0 | gol dell'ex di Zapata

Altre News in Rete:

Torino - Atalanta 0 - 0 LIVE: esce Djimsiti per infortunio. Dentro Bakker

All'Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll'Olimpico, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiAtalanta MOVIOLA 19 Grande duello tra Scalvini e Zapata, con il difensore ...

LIVE! Torino-Atalanta 1-0 Toro News

Torino-Atalanta 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE Torino-Atalanta 0-1 (25') - La sblocca l'ex Zapata al 22'

PRIMO TEMPO 23' Reazione Atalanta, con Ederson che stoppa da fuori e calcia in diagonale, non troppo angolato e non forte, facile per Savic. Troppa libertà al tiro però.

LIVE Torino-Atalanta 0-0 (20') - Comincia la gara

PRIMO TEMPO 19' Zapata grande giocata di potenza entra in area, Scalvini in scivolata rischia ma gli toglie la possibilità di calciare. 17' Vlasic ha spazio da fuori, potente ...