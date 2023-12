L’intervista in portoghese di Mourinho | una scusa per chiudere un cerchio Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lapunzecchia José, allenatore della Roma, dopo l’ultima uscita mediatica del. Alla vigilia della vittoria sul Sassuolo per 2-1, lo Special One aveva attaccato (o criticato) la designazione arbitrale. Cosa che gli è valsa l’apertura di un’inchiesta da parte della procura federale. Per non parlare dell’orazione contro Berardi, reo di essere un giocatore scorretto secondo Mou. Poi ieri, dopo la vittoria, il colpo di genio. Ha rilasciato una dichiarazione in, un post partita monopolizzato dal suo idioma madre, per uno che in Italia sa bene come rendere la lingua una lama tagliente. Scrive la: “Dopo il gesto delle manette, dopo «il rumore dei nemici», dopo «la prostituzione intellettuale», dopo il sarcasmo dei «zero tituli» – tra l’altro indirizzato proprio ...