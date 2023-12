L' intervista in portoghese di Mourinho | una scusa per chiudere un cerchio Gazzetta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Scrive la: ' Dopo il gesto delle manette, dopo "il rumore dei nemici", dopo "la prostituzione intellettuale", dopo il sarcasmo dei "zero tituli" - tra l'altro indirizzato proprio alla Roma - ...

L'ex arbitro Luca Marelli ha promosso l'operato di Marcenaro in Sassuolo-Roma. Duramente attaccato ieri da José Mourinho in conferenza stampa, l'arbitro classe '92 per Marelli ha arbitrato con… Leggi ...

Bernardeschi alla DS: "La Juventus ha riscoperto il suo DNA, Chiesa sta facendo un grande lavoro. Tornare in bianconero Juve nel mio cuore, vedremo"

Intervistato da La Domenica Sportiva, Federico Bernardeschi ha parlato così della Juventus: "La vittoria contro il Monza ha detto tanto, secondo me sotto il punto di vista ...