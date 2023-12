L’interpretazione dei sogni | all’Argentina lo spettacolo di Stefano Massini ispirato a Freud

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023)porta in scenadeial Teatro Argentina di Roma,creato ispirandosi agli scritti di SigmundDa martedì 5 al 21 dicembre al Teatro Argentina di Roma va in scenadei, l’attesissimocheha creato ispirandosi agli scritti di Sigmundporta così a compimento il suo decennale lavoro, iniziato nel 2008 e costellato di prestigiose occasioni pubbliche, compresa la tappa intermedia dell’omonimo romanzo pubblicato da Mondadori nel 2017 e tradotto in più lingue. Dopo l’acclamatorealizzato al Piccolo Teatro, ...