L’Inter lavora per Piotr Zielinski

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Come confermato da Marotta,potrebbe fare più di un tentativo per provare a prenderea costo zero Il direttore generale delBeppe Marotta ha confermato a DAZN che i nerazzurri stanno valutando l’ingaggio di(29), centrocampista in scadenza di contratto con il Napoli a giugno. Ha aggiunto che è ancora L'articolo