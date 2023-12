Linda e il pollo | la recensione | la ricetta della semplicità nella cucina della mancanza

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladie il, film di animazione vincitore al 41.esimo Torino Film Fest per la migliore sceneggiatura. Un'opera poetica e divertente, in cui il lutto incontra l'infanzia scaturendo la risata. Sono pura bidimensionalità i disegni die il, eppure vive in loro una profondità emotiva che scava direttamente nel corpo del proprio spettatore, per comunicare con dolcezza alla sua anima. Sono distese di colori trattenuti da strascichi di contorni poco definiti quelle che danno vita a quest'opera, recuperando un'essenzialità di esecuzione e una purezza di visione che dialogano senza ostacoli con la natura più infantile e innocente di noi stessi. Come sottolineeremo in questadie il, è la ...