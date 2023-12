L’inclusione dei disabili nella maggior parte delle scuole italiane è un’ipocrisia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Oltre quarant’anni di scuola inclusiva non hanno reso l’Italia un Paese più inclusivo. Questo dato è emerso nei giorni scorsi dal sondaggio nazionale “Inclusione scolastica: un valore irrinunciabile?” fatto dalla Erikson, che ha raccolto le risposte di 3.137 tra insegnanti, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, genitori di persone contà ed esperti del settore. A fare questa dura affermazione è stato il 40% degli intervistati. Non solo. Il 47% ha pensato che nel lavoro quotidiano una vera inclusione non sia fattibile e il 42% che l’attenzione positiva alsia calata nel tempo. Dati sui quali non ci si è soffermati abbastanza ma che la Giornata internazionale dei dirittipersone contà, istituita dall’Onu nel 1992, mi offre la possibilità di riproporre ...