Ligue 1 | un arresto per la morte del tifoso del Nantes

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Come annunciato dalla procura di, un conducente di un veicolo da trasporto turistico è stato incriminato per omicidio volontario e incarcerato, in seguito alladi undel, accoltellato sabato a margine della partita di1 contro il Nizza. Un secondo conducente è stato incriminato per violenza e falsificazione di prove. SportFace.

