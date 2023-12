Liga 2023 2024 | il Barcellona batte di misura l’Atletico Madrid | decide l’ex Joao Felix

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E’ diil gol vittoria cheil big match del 15° turno dellatrae Atletico. Sfida di grande intensità all’Estadio Olimpico, dove le due squadre battagliano dall’inizio alla fine e lo fanno con grande agonismo, tanto che il direttore di gara deve estrarre ben dieci cartellini gialli, di cui uno anche in direzione di Xavi. Tra le due squadre, è quella catalana a giocare con più qualità e a rendersi maggiormente pericolosa in fase offensiva, tanto da produrre ben 2 xG. HIGHLIGHTS-ATLETICO 1-0 Anche i colchoneros provano a fare la loro gara, ma la rete dial 25? sconvolge gli equilibri e costringe i ragazzi di Simeone alla rimonta. ...

Altre News in Rete:

Gasperini sull'infortunio di Scamacca: "E' il rischio che si corre quando si giocano parecchie partite"

Nel tranquillo weekend (di paura) che sta per cominciare ci sono 109 giocatori fermi ai box in Premier, 78 in A, 70 in Bundes, 45 nellae 21 in Francia: numeri diversi tra loro, come differenti ...

Live Barcellona - Atlético Madrid - La Liga: Punteggi & Highlights ... Eurosport IT

Pronostico Barcellona-Atletico Madrid | Formazioni e quote | Liga B-Lab Live!

Liga: Joao Felix punisce il "suo" Atletico, il Barça resta in scia al duo di testa

Il portoghese trova il più classico dei gol dell'ex nell'1-0 sui colchoneros, che vale il terzo posto a quattro punti da Girona e Real.

Barcellona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

La gara tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma domenica 3 dicembre alle 21:00, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Inoltre, gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro anche sul ...