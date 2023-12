Licenziato per una bestemmia | i sindacati insorgono | “Clima oscurantista”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il dipendente di un call center della Covisian a Bologna, compagnia che fornisce servizi di assistenza per conto di Hera, è statodal suo posto di lavoro dopo aver pronunciato una, proferita tra sé e sé, a causa del malfunzionamento delle apparecchiature di lavoro. A rivelare l’accaduto, il sindacato che, a ridosso del provvedimento, ha indetto un’agitazione di 16 ore per protesta. Hera è l’azienda che si occupa, tra le altre cose, dello smaltimento dei rifiuti e della gestione dei servizi al territorio (fornitura d’acqua e gas) in Emilia – Romagna e nel comune di Pesaro. Le parole del portavoce stigmatizzano la decisione aziendale, basata su una legge del 1930, che vieta lain luogo pubblico. L’organo di rappresentanza dei lavoratori contesta la scelta dell’azienda, definita sproporzionata al ...

