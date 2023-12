L’hotspot per i migranti in Albania potrebbe costare 300 milioni per 700 posti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Undicimila euro a migrante. Tanto, secondo Repubblica,il progetto del governo Meloni di realizzare inil centro di trattenimento per i richiedenti asilo, provenienti da Paesi sicuri. Nella fattispecie, il costo è di quasi 100solo per il 2024 e 50per ognuno dei quattro anni successivi previsti dal protocollo firmato da Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama. Quindi, almeno 300di euro in cinque anni per la realizzazione delle strutture, trasferimenti delle forze di polizia, strumentazione logistica e procedura d’asilo. Il tutto per un numero di persone che, bene che vada, si aggirerà sulle diecimila l’anno: meno di un terzo delle trentaseimila annunciate. Perché, almeno nella fase iniziale, iche saranno ...