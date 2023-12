L’hamburger in scena per le elezioni Usa 2024 | costa troppo? “Colpa di Biden”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'inflazione ha fatto salire alle stelle negli Stati Uniti anche il prezzo del pasto tradizionalmente a buon mercato dell'America: la 'combo' hamburger, patatine e soda che ora puòre anche 18 dollari, come riportava il New York Post nelle scorse settimane. Per il tabloid conservatore questo aumento vertiginoso dei prezzi del fast food