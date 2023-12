L’hamburger che fa affondare Biden e la dittatura «inevitabile» di Trump

Leggi su corriere

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Stati Uniti, il presidente non riesce a comunicare con successo i risultati della sua politica economica: colpa, anche, di un video TikTok girato un anno fa in un McDonald’s. Il tycoon invece è più agguerrito che mai e un falco neocon come Kagan avverte: col suo ritorno alla Casa Bianca ci sarà una deriva autoritaria