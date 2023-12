L’ex Lazio e United Ravel Morrison nei guai | ha usato un contrassegno disabili di un defunto

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023)per, calciatore inglese di nascita ma naturalizzato giamaicano, militante nei D.C.con un passato al Manchestere alla. Come riportano i media britannici, e in particolare la BBC, il 30enne si è dichiarato colpevole di frode dopo aver utilizzato un blue badge di una persona deceduta a febbraio del 2022. Il blue badge è il tagliando che permette ai cittadinidi usufruire dei parcheggi e viene rilasciato dai Comuni di residenza.ha ammesso di aver acquistato il badge per 50 sterline da “qualcuno all’Old Trafford”. Il calciatore si è dichiarato colpevole di frode ed è stato multato di 1.000 sterline. Inoltre è stato anche condannato a pagare 508 sterline di spese e un supplemento di 400 sterline ...