Lettera ai parlamentari casertani | il vescovo di Caserta a sostegno dei lavoratori Softlab

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023). Con unaindirizzata aidelno, ildiPietro Lagnese interviene sulla vertenza dei 230della sedena di, azienda di informatica presente in tutta Italia ma che solo aaccusa gravi problemi produttivi, tanto che circa 200 addetti sono in cassa integrazione a zero ore e non percepiscono da luglio la quota di competenza dell’azienda, mentre una trentina lavora ad alcune commesse ma senza prendere il salario, sempre da luglio. Oggi i settesi vedranno al Comune di– prevista la presenza del sindaco Carlo Marino, dell’assessore regionale ...