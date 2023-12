L’età dell’oro dei lavoratori | la tredicesima in arrivo e la fatica del Natale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) SIAMO DAVVERO NELLA GOLDEN AGE DEL LAVORO?Ok, è vero. Sul lavoro non va tutto benissimo. Ma pensiamo anche solo a dieci anni fa, con la disoccupazione che aumentava e il boom di quelli che David Graeber della London School of Economics chiamava “bullshit jobs”, le occupazioni insulse, senza alcun valore. Ora – secondo l’Economist – l’orizzonte è tutt’altro che negativo. Anzi, tra smart working, carenza di manodopera, aumento dei salari e intelligenza artificiale, «nel mondo ricco istanno vivendo un’età», scrive il settimanale. Flashback L’Economist invita a pensare quello che accadeva solo otto anni fa, nel 2015. La popolazione cinese in età lavorativa era al massimo e le aziende occidentali sfruttavano la minaccia della delocalizzazione o la pressione dei concorrenti cinesi per ridurre le paghe dei dipendenti. Cosa che ha portato ...