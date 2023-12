L' erede di Hermès ha deciso | il suo patrimonio andrà al domestico

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il miliardario Nicolas Puech, scapolo e senza figli, vuole donare la sua fortuna al giardiniere tuttofare di origini marocchine. Ma non tutti sono d'accordo e una Ong - fondata da lui - è pronta a iniziare una battaglia legale per far valere i suoi diritti

L'erede di Hermès cambia il testamento: "Il tesoro da 10 miliardi vada al maggiordomo". E ora l'Ong 'defraudata' annuncia battaglia

Sembrerebbe una favola di Natale, se non fosse che al 25 dicembre manca ancora qualche settimana. E infatti non c'è nulla di inventato nella storia di Nicolas Puech,del marchio del lusso, che ha deciso di lasciare in eredità buona parte della sua fortuna al suo domestico tuttofare. Puech infatti, cittadino francese di 80 anni, è scapolo e non ha ...

