“L’Epoca” di Salvatore Pappacena

Leggi su espressonapoletano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Grande successo e sold out di presenze a Villa Campolieto di Ercolano per la presentazione della nuova collezione 2024 dello stilista casertano,, che si conferma fra le stelle dell’alta moda italiana Grande successo di pubblico e sold-out di presenze per la presentazione di “EPOCA”, la nuova collezione 2024 di abiti da sposa e ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.