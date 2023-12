Lenola Furti nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e del Santuario del Colle | tre denunciati

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 4 dicembre 2023)– I Carabinieri della Stazione Carabinieri dihanno denunciato in stato di libertà un 33enne originario della Campania, un 35enne di Itri ed una 22enne di Gaeta, tutti noti alle forze dell’ordine, poiché responsabili dei reati di concorso in furto in abitazione. I tre sono stati identificati, al termine di serrate indagini svolte anche L'articolo Temporeale Quotidiano.