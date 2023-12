Lecce | il primato di Falcone | primo portiere a conquistare un rigore

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Con ilconquistato ieri in-Bologna, Wladimiroè ilun calcio diWladimiroha, come si dice in questi casi, rotto l’internet. Ildelinfatti ieri ha conquistato il calcio diche è valso il pareggio dei salentini contro il Bologna. 1 – Dal 2004/05, da quando il dato è disponibile, Wladimiro #è ila guadagnare unper la propria squadra in #SerieA. Avanzato.#Bologna pic.twitter.com/FQUOTsMMl3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 3, 2023 Si potrebbe trattare di unnella ...