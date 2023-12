Lecce Bologna | disordini e un arresto | cosa è successo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Prima dial Via del Mare un pullman di tifosi emiliani è stato preso d’assalto da sassi e bottiglie Prima dial Via del Mare un pullman di tifosi emiliani è stato preso d’assalto da sassi e bottiglie. La Polizia è intervenuta subito e ha identificato e arrestato una persona e un’altra è stata identificata. Nessun ferito per fortuna, ma sicuramente tanta paura per i tifosi rossoblù. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.