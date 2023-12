Lecce | arrestato un ultras | è tra i responsabili della sassaiola contro pullman tifosi Bologna

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In seguito ai disordini prima dell’indi Serie A tra, la polizia ha fermato duesalentini. Uno è statopoiché accusato di porto e lancio di materiale pericolo, oltre al concorso con ignoti per il reato di resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento di mezzi di istituto. L’altro è stato invece denunciato in quanto accusato di possesso di oggetti atti ad offendere. Per entrambi è stato emesso un Daspo, rispettivamente di 3 e 2 anni. I due sarebbero infatti tra idi unaai danni delche stava portando ideldalla stazione allo stadio Via del Mare. Proseguono intanto le indagini visto che gli ...