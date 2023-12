Leao al Galà del calcio con il tutù | le reazioni social

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Rafaal Grandelin versione. L’attaccante del Milan sul red carpet si è preso tutti gli occhi non solo per la sua classe, ma anche per il suo stile sempre molto particolare. Nonostante sia indisponibile dal match contro il Lecce in cui ha subito un infortunio muscolare,questa sera era presente al Grandel2023, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. L’attaccante, insieme alla mamma al papà Antonio e allo Zio, si è fatto notare per il suo inconfondibile look che ha rubato l’occhio. View this post on Instagram A post shared by DAILY MILAN (@dailymilan.it) L’asso portoghese dei rossoneri si è presentato alcon una sorta di kilt sopra ai pantaloni e ...