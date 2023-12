Le spedizioni punitive in Francia Senza più codici | resta l’ebrezza della barbarie 

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sulle aggressioni violente commesse da bande armate in, come quella che a Crépol ha ucciso il giovane Thomas Perotto, Ronan Planchon ha intervistato per il Figaro il pedopsichiatra francese Maurice Berger, autore di “Sur la violence gratuite en France” (L’Artilleur, 2019). Le Figaro – Alla luce dei primi elementi dell’inchiesta, l’attacco contro dei giovani a margine di una festa di paese a Crépol, lo scorso 19 novembre, è secondo lei il simbolo di uno scivolamento verso una società caratterizzata da una violenza estrema e gratuita? Maurice Berger – Non è tutta la società che diventa violenta, ma alcuni dei suoi membri. È per questo motivo che sono reticente in merito all’utilizzo del termine imbarbarimento che è troppo generale. Incolpando l’intera società, si rischia di creare una sorte di cappa che evita di indicare con precisione le caratteristiche di ...