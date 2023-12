Le previsoni meteo di martedì 5 dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni, localmente anche intensi. Generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra +8°C e +11°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. Neve fino a 1400-1500 metri sull’Appennino. Generale miglioramento dalla serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli coperti e nevicate fino a quote collinari lungo la Pianura Padana, isolati piovaschi tra Liguria e coste dell’Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni a partire dai 300 metri sulle Alpi orientali, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità a tratti compatta. AL CENTRO Al mattino precipitazioni sparse, più intense su Lazio e Umbria con neve dai 1200-1300 metri in ...