(Di lunedì 4 dicembre 2023) Napule guaje ‘e notte Buon inizio di gara delche sorprende l’salvata da un’incredibile parata di Sommer sul tiro dalla distanza di Elmas e dalla traversa colpita da Politano. In una serata sfortunata, la gara è decisa da episodi arbitrali che hanno letteralmente indirizzato la partita a favore dell’. Preoccupa il calo fisico nella ripresa, così come la facilità con cui gli avversari trovano varchi centrali. MERET 5: Ha si fatto un grandevento nel primo tempo su Lautaro, ma 2 dei 3 gol dell’, il miglior Meret li avrebbe evitati. Gravissimo l’errore sul terzo gol. DI LORENZO 5,5: Meglio nel primo tempo, poi cala notevolmente sul piano della dinamicità. Prestazione sempre di sostanza, ma la lucidità inizia a mancare. Forse dovrebbe tirare un po’ il fiato. NATAN ...

Altre News in Rete:

Inter, le pagelle di CM: si sblocca Barella. Calha, che cecchino!

Commenta per primo- INTER 0 - 3 INTER Sommer 7,5 : Si distende in volo sulla botta di Elmas dalla distanza e riesce a deviare in angolo. Poco dopo è ancora il macedone a testare i suoi riflessi, trovandolo ...

Napoli-Inter, le pagelle: Barella gol e assist (8). Osimhen non punge, 5,5 La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Napoli-Inter: Barella da applausi, Sommer è un muro, Osimhen e Kvara steccano - Sportmediaset Sport Mediaset

Quagliarella: “Napoli fuori dalla corsa scudetto E' dura recuperare, ma è ancora lunga"

Nel corso di Sky Calcio Club, è intervenuto l'ex attaccante azzurro Fabio Quagliarella: "Napoli fuori dalla corsa scudetto La sconfitta con l'Inter crea quel distacco che diventa dura da recuperare, ...

PAGELLE, Sottil si prende 7,5. In due arrivano al 7

È Riccardo Sottil il giocatore che prende il voto più alto nelle pagelle di Firenzeviola.it. Autore di un gol e di un assist, il classe '99 si è preso un bel 7,5 in pagella staccando di mezzo punto ...