Le controindicazioni sull’invio degli F-16 all’Ucraina

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nei sogni dei vertici militari ucraini e negli editoriali del mainstream euroatlantico i missili, i tank e i caccia forniti dai Paesi NATO dovevano imprimere una svolta decisiva al conflitto con la Russia. E invece, niente di tutto ciò: dopo di mesi di gravi perdite umane e materiali la controffensiva è fallita, mentere le “armi miracolose” date da Washington e Bruxelles non hanno fatto miracoli. A Kiev sperano ancora si realizzi la promessaF-16, ma vi sono certi aspetti negativi che potrebbero pesare più dei vantaggi dichiarati. Per il momento, il fatto di allestire tale fornitura ha avuto lo stesso effetto dell’invio dei carri armati: far oltrepassare alla NATO l’ennesima “linea rossa” nelle relazioni con Mosca, avvicinando ancora di più l’Europa alla catastrofe. Meravigliosi gli F-16, ma per farci cosa? La storiaF-16 ...